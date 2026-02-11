Змінився до невпізнання: Toyota представила нове покоління популярного кросовера

У новій ітерації Toyota Highlander став електромобілем.

Toyota офіційно представила в США новий Highlander 2027 модельного року. Про це компанія повідомила на своєму сайті.

Популярний кросовер повністю перейшов на електротягу. Бензинових, дизельних або гібридних версій більше не передбачено.

Автомобіль також кардинально змінився зовні. Тепер він нагадує електрокари сімейства Toyota bZ (beyond Zero). У дизайні оновленого Highlander переважають жорсткі грані. Автомобіль має високий капот і виражений "ніс", а фари та ліхтарі з'єднані діодними смугами.

Розміри автомобіля також зазнали помітних змін: його довжина тепер складає 5050 мм, ширина – 1990 мм, а висота – 1710 мм. Колісна база Highlander 2027 року становить 3050 мм.

Новинку запропонують у версіях на 6 та 7 посадкових місць. Потужність у автомобіля у передньопривідному виконанні становить 221 к.с., а у повнопривідному – 338 к.с.

Будуть запропоновані акумуляторні батареї місткістю 77 кВт∙год (запас ходу до 434 км) та 96 кВт∙год (запас ходу до 515 км). В інтер'єрі автомобіля встановлені 12,3-дюймова цифрова панель приладів та центральний тачскрін на 14 дюймів.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про те, що у січні в сегменті нових легкових автомобілів лідером вітчизняного ринку гібридів став кросовер Toyota RAV4.

Загалом минулого місяця автопарк України збільшився на 2336 гібридних легкових авто (HEV та PHEV), що на 40% перевищують показники минулого року.

А ще раніше було названо моделі Toyota, які можуть проїхати понад 300 тисяч кілометрів. До списку потрапили, зокрема, Highlander, Tacoma та Corolla.

