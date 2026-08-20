Tesla отримала гігантський контракт на вантажівки Semi: хто замовив рекордну партію

Semi − це повністю електричний сідловий тягач, створений компанією Tesla.

Компанія Tesla отримала найбільше замовлення на електричні вантажівки Semi. Шведська транспортна компанія Einride AB замовила 500 таких машин, пише Teslarati.

Einride планує використовувати 500 вантажівок Semi у межах своєї платформи інтелектуального управління автопарком Saga AI. Вона дозволяє масштабувати використання електричних вантажівок у сфері перевезень. Це сприяє оптимізації витрат на логістику.

Вантажівки обслуговуватимуть великих корпоративних клієнтів, зокрема Amazon. Вони розширять електричну вантажну мережу Einride на логістичних маршрутах у Каліфорнії, Нью-Джерсі, Техасі, Іллінойсі та Джорджії.

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Постачання відбуватиметься у кілька етапів протягом наступних двох років. Перші вантажівки Semi компанія Einride отримає вже у вересні.

Сьогодні Tesla Semi активно залучає великих корпоративних клієнтів до свого проєкту. Найпомітнішим прикладом стали Frito-Lay та PepsiCo, які протягом останніх кількох років співпрацювали з Tesla, щоб удосконалити різні характеристики вантажівки. Співпраця спонукала Tesla внести деякі зміни в конструкцію вантажівки.

Tesla Semi – останні новини

Перша вантажівка Tesla Semi зійшла з нової виробничої лінії на підприємстві Gigafactory Nevada у цьому році. Це стало ключовим етапом у масштабуванні виробництва електричних тягачів компанією Ілона Маска.

Варто сказати, що Semi став одним із найбільших "довгобудів" Tesla. Електричну вантажівку презентували у 2017 році. Її серійний випуск планували розпочати ще у 2019-му, втім, запуск виробництва кілька разів відкладали, через що вихід моделі на ринок суттєво затягнувся.

У лютому Tesla розкрила фінальні технічні параметри електричної вантажівки. Компанія підтвердила, що Semi буде доступна у двох модифікаціях: Standard Range із запасом ходу близько 520 км при повному завантаженні та Long Range, яка зможе долати приблизно 800 км без підзарядки. Обидві модифікації Tesla Semi отримали тримоторну силову установку загальною потужністю приблизно 1000 к. с.

Оглядачі оцінюють Tesla Semi як потенційно революційну вантажівку, що здатна змінити ринок логістики. Раніше відомий американський телеведучий Джей Лено випробував Tesla Semi. Серед головних переваг електровантажівки він відзначив її потужну батарею та спрогнозував, що модель може покласти край використанню дизельних двигунів у цьому сегменті.

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