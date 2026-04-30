Перша електрична вантажівка Tesla Semi зійшла з конвеєра для серійного виробництва (фото)

Перша вантажівка Tesla Semi зійшла з нової лінії на підприємстві Gigafactory Nevada, ознаменувавши важливий етап у розвитку програми електричних тягачів. Відповідне фото компанія Ілона Маска виклала у мережі X.

Історія Tesla Semi виявилася однією з найтриваліших у лінійці Tesla. Представлена у 2017 році вантажівка мала вийти у серійне виробництво ще у 2019-му, проте терміни неодноразово переносилися.

Наприкінці 2022 року кілька машин було передано компанії PepsiCo – фактично це були екземпляри, зібрані вручну на пілотній лінії.

У лютому компанія оприлюднила остаточні технічні характеристики, підтвердивши наявність двох версій: Standard Range із запасом ходу близько 520 км при повному навантаженні та Long Range із запасом ходу близько 800 км.

Обидві версії Tesla Semi оснащені тримоторною силовою установкою потужністю 1000 кінських сил.

Вантажопідйомність автомобіля становить близько 20 тонн (близько 38 тонн – загальна маса).

Tesla пропонує версію Long Range за ціною 290 000 доларів, а версію Standard Range – приблизно за 260 000 доларів, що робить її одним із найдешевших електричних тягачів у своєму класі.

На тлі конкурентів Tesla виходить на ринок із помітною перевагою за запасом ходу. Електричні вантажівки від Volvo та Daimler уже постачаються, але в менших обсягах і з більш скромними характеристиками.

Завод Tesla Semi розрахований на річну потужність у 50 000 вантажівок, хоча компанія планує нарощувати виробництво поступово. Деякі аналітики прогнозують поставки від 5 000 до 15 000 одиниць у 2026 році. На думку інших фахівців, це виглядає надто оптимістично.

Паралельно формується екосистема навколо Tesla Semi. З’являються сервісні моделі "вантажівка як послуга", за якими клієнт отримує транспорт, зарядну інфраструктуру та енергопостачання за передплатою, що зменшує необхідність у великих початкових інвестиціях.

Нагадаємо, нещодавно американський комік і колишній ведучий ток-шоу Джей Лено протестував електромобіль Tesla Semi. Однією з найбільших переваг моделі він назвав "вражаючу батарею", зазначивши, що вантажівка стане "смертю дизельних двигунів".

Повідомлялося також, що у Tesla Semi з'явився китайсько-європейський двійник Windrose Tech R700, який уже виходить на світовий ринок. Генеральний директор бренду Вень Хань пояснив таку схожість не копіюванням, а "суворими законами фізики".

