'Золота армія': Tesla вивела на вулиці американського міста перші Cybercab

В Остіні тепер можна побачити багато футуристичних золотистих машин з дверима-"метеликами".

Компанія Tesla запустила поїздки на роботаксі Cybercab в американському Остіні, повідомляє Reuters.

У четвер, 3 вересня, Tesla заявила, що пропонує поїздки в "обмежених районах Остіна, штат Техас" на двомісному Cybercab – автомобілі без керма та педалей.

Генеральний директор компанії Ілон Маск зазначив, що Cybercab має ключове значення для перетворення Tesla на домінуючого гравця на ринку безпілотних авто.

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В останні тижні Tesla рекламувала захід в Остіні, який назвала ексклюзивною презентацією Cybercab. Він привернув увагу інвесторів і шанувальників компанії. Деякі з них приїхали до Техасу, щоб випробувати золотисті автомобілі з дверима типу "метелик".

У Техасі вже зареєстровано 45 автомобілів Cybercab, які входять до автономного парку Tesla. Загалом він налічує близько 420 машин. Сам Ілон Маск назвав подію в Остіні A Storm of Cybercabs, натякаючи на швидке масштабування проекту.

Cybercab - частина масштабного плану Маска зі створення глобальної мережі роботаксі.

Аналітики вважають, що саме амбіції Tesla у сфері автономного водіння значною мірою підтримують високу оцінку компанії, яка становить близько 1,4 трильйона доларів. Серійне виробництво Cybercab розпочалося у квітні, однак на початковому етапі автовиробник очікує відносно повільних темпів випуску.

Раніше Tesla шукала співробітника для тестування технологій допомоги водієві на вулицях Нью-Йорка. Це може свідчити про наміри компанії розширити свій сервіс роботаксі на найбільший мегаполіс США. На думку експертів, це буде довгий та складний процес – публічні випробування роботаксі Tesla в Остіні супроводжувалися низкою проблем. Пасажири та експерти фіксували помилки під час керування електромобілями, а також випадки порушення правил дорожнього руху.

Довідка УНІАН. Tesla Cybercab – безпілотний автомобіль, який компанія представила 10 жовтня 2024 року під час заходу We Robot. Це дводверне купе з дверима типу "крило метелика" та футуристичним дизайном у стилі Cybertruck. В середині розташовані лише два пасажирські крісла та великий 22-дюймовий дисплей.

Автомобіль не має ані керма, ані педалей. Запас ходу Cybercab становить приблизно 293 милі (472 км). Cybercab використовує повністю автономну систему керування на базі нейромережі, яка покладається на візуальну інформацію з камер високої чіткості.

Безпілотні таксі – останні новини

Роботаксі вже перетворилися на повноцінний бізнес у США та Китаї. Водночас, як зазначав CEO Uklon Сергій Гришков, в Україні їх запуск стримують дві ключові проблеми. За словами топ-менеджера, Україні спершу необхідно на державному рівні дозволити тестування технологій роботаксі та створити відповідну інфраструктуру для їхньої роботи.

З подібними труднощами стикаються не лише в Україні. За даними Bloomberg, Європа поки поступається США та Китаю у розвитку роботаксі. Водночас на початку травня в Хорватії запустили перший у Європі комерційний сервіс роботаксі.

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