Бензинові автомобілі розлітаються, як гарячі пиріжки: названо ТОП-5 моделей в Україні

У січні автопарк нашої країни зріс на 11,4 тисячі легкових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 40% перевищує показники минулого року.
Портал "УкрАвтопром" повідомляє, що кількість нових легковиків у загальній кількості бензинових авто становила 1,7 тисячі одиниць (+5%), тоді як кількість вживаних досягла 9,7 тисячі (+49%).
Серед нових легковиків з бензиновими ДВЗ найбільшим попитом користувався компактний кросовер Hyundai Tucson. Українці цінують автомобіль за гарне співвідношення ціни та якості, надійну підвіску, адаптовану до поганих доріг, а також за багате оснащення.
ТОП-5 нових легковиків з бензиновими ДВЗ:
- Hyundai Tucson – 183 одиниці.
- Mazda CX-5 – 139.
- Škoda Kodiaq – 75.
- Škoda Octavia – 70.
- Suzuki SX4 – 67.
Серед імпортованих вживаних бензинових автомобілів лідером став Volkswagen Golf. Це класика світового авторинку, яку цінують за надійність, якість, комфорт, універсальність та, звичайно, доступну ціну.
ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
- Volkswagen Golf – 649 одиниць.
- Volkswagen Tiguan – 560.
- Nissan Rogue – 553.
- Audi Q5 – 542.
- Škoda Octavia – 337.
Автомобільний ринок України – інші новини
Упродовж минулого місяця автопарк України поповнився 2336 легковими гібридними автомобілями (HEV та PHEV), що на 40% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Серед нових легкових авто в сегменті гібридів першість здобув кросовер Toyota RAV4.
Крім того, за підсумками минулого місяця на десять найпопулярніших моделей припало 37% українського ринку нових легковиків. Лідером продажів у цьому сегменті став компактний кросовер Renault Duster.