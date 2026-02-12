Бензинові автомобілі розлітаються, як гарячі пиріжки: названо ТОП-5 моделей в Україні

Серед нових легковиків з бензиновими ДВЗ найбільшим попитом користувався Hyundai Tucson.

У січні автопарк нашої країни зріс на 11,4 тисячі легкових автомобілів із бензиновими двигунами, що на 40% перевищує показники минулого року.

Портал "‎УкрАвтопром"‎ повідомляє, що кількість нових легковиків у загальній кількості бензинових авто становила 1,7 тисячі одиниць (+5%), тоді як кількість вживаних досягла 9,7 тисячі (+49%).

Серед нових легковиків з бензиновими ДВЗ найбільшим попитом користувався компактний кросовер Hyundai Tucson. Українці цінують автомобіль за гарне співвідношення ціни та якості, надійну підвіску, адаптовану до поганих доріг, а також за багате оснащення.

ТОП-5 нових легковиків з бензиновими ДВЗ:

Hyundai Tucson – 183 одиниці. Mazda CX-5 – 139. Škoda Kodiaq – 75. Škoda Octavia – 70. Suzuki SX4 – 67.

Серед імпортованих вживаних бензинових автомобілів лідером став Volkswagen Golf. Це класика світового авторинку, яку цінують за надійність, якість, комфорт, універсальність та, звичайно, доступну ціну.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

Volkswagen Golf – 649 одиниць. Volkswagen Tiguan – 560. Nissan Rogue – 553. Audi Q5 – 542. Škoda Octavia – 337.

Упродовж минулого місяця автопарк України поповнився 2336 легковими гібридними автомобілями (HEV та PHEV), що на 40% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Серед нових легкових авто в сегменті гібридів першість здобув кросовер Toyota RAV4.

Крім того, за підсумками минулого місяця на десять найпопулярніших моделей припало 37% українського ринку нових легковиків. Лідером продажів у цьому сегменті став компактний кросовер Renault Duster.

