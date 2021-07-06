Відзначається, що синхронність і періодичність дій окремих учасників ринку могла призвести до різкого зниження ціни на "ринку на добу вперед".

Антимонопольний комітет проведе розслідування на ринку електрики щодо можливих антиконкурентних дій учасників ринку у зв'язку з різким зниженням ціни та попиту на "ринку на добу вперед" (РДВ).

Про це повідомляється на сайті регулятора.

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На думку фахівців Антимонопольного комітету, до різкого зниження ціни на "ринку на добу вперед" могла призвести синхронна поведінка деяких учасників ринку електроенергії. Вона ж могла вплинути й на зниження ціни на РДВ через зменшення попиту.

Повідомляється, що схожі дії окремих учасників ринку відбуваються періодично, а отже - можуть бути умисними.

За даними АМКУ, синхронність і періодичність таких дій призводять до зниження ціни на ринку "на добу вперед" через зменшення попиту або до її підвищення - шляхом зменшення пропозиції та збільшення попиту. Як наслідок, це призводить до зміни структури ринку, в тому числі - рівня конкуренції на ньому.

"Це може свідчити про наявність ознак порушення законодавства у вигляді антиконкурентних узгоджених дій на ринку електроенергії", - сказано в повідомленні.

Ринок електроенергії: що необхідно знати

Наприкінці грудня 2020 року Кабмін скасував пільговий тариф на перші 100 кВт електроенергії в розмірі 0,9 грн/кВт-год, встановивши єдину ціну в розмірі 1,68 грн/кВт-год.

Наприкінці квітня 2021 року Кабмін вирішив залишити тариф для населення на цьому рівні до 30 Червня.

26 травня НКРЕКП заборонила імпорт в Україну російської та білоруської електроенергії до 1 жовтня 2021 року.

При цьому голова Нацкомісії Валерій Тарасюк зазначив, що заборона імпорту може спровокувати спекуляції на ринку електричної енергії. Тому Нацкомісія має намір моніторити стан роботи ринку і підготовки до наступного опалювального сезону.

31 Травня 2021 року НКРЕКП заявила про те, що розглядає можливість введення обмежень для учасників ринку електроенергії через цінові спекуляції в травні.

Раніше Міністерство енергетики України запропонувало до 1 серпня продовжити чинну модель спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії (ПСО).

18 червня 2021 року міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що нова модель спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії буде представлена найближчими днями. За його словами, нова модель передбачає зниження тарифів для вразливих верств населення, які споживають до 100 кВт-год електроенергії на місяць і перегляд тарифу для тих, хто споживає понад 100 кВт-год.

29 червня 2021 року Кабінет міністрів продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення і ряду інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на екстреному засіданні 4 липня 2021 року ввела обмежувальні заходи на ринку електроенергії у зв'язку з різким зниженням ціни та попиту на «ринку на добу вперед» (РСВ), яке було викликане діями компаній, які мають значну ринкову частку.

2 липня регулятор заявив, що дії компанії D. Trading (ТОВ «Д.Трейдинг»), що входить в найбільший приватний український енергохолдинг ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова, призвели до обвалу цін на ринку електричної енергії "на добу на перед", що становить загрозу для стабільного і конкурентного функціонування всього ринку електроенергії країни.

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Автор: Ігор Орел