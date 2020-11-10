На Білоруській атомній станції підтвердили, що тимчасово зупинили виробництво електроенергії через аварію.
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Про це повідомляє "Интерфакс-Запад" з посиланням на представника інформаційного центру станції.
"Виробництва електроенергії на БелАЕС на цей час немає. Напередодні Міненерго повідомило, що (для відновлення виробництва електроенергії - ред.) потрібна заміна певного обладнання", - заявив представник інфоцентру.
При цьому, в інфоцентрі не змогли назвати передбачувані терміни відновлення виробництва електроенергії на атомній станції.
"Зараз йде налагодження устаткування, тривають пусконалагоджувальні роботи, терміни відновлення виробництва електроенергії поки назвати не можу", - сказав представник інфоцентру.
Що цьому передувало
- 7 листопада Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь стає ядерною державою, оскільки там відкрилася атомна електростанція.
- Міністерство енергетики Білорусі повідомило про несправність першого енергоблоку Білоруської АЕС, який був відкритий 7 листопада за участю Олександра Лукашенка.
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