У Житомирі знеструмлено 21 трансформаторну підстанцію. Про це повідомили у Житомирській міській раді. Водночас там не поінформували про причини аварійного відключення.
"Працюють енергетики Обленерго та комунальники. Струм у шість ТП вже у процесі відновлення. Всі інші адреси відпрацюють у межах години-двох", - ідеться у повідомленні.
Водночас у "Житомиробленерго" уточнили, що аварійне відключення сталось о 16:38. При цьому міський голова облцентру Сергій Сухомлин запевнив, що "півтори-дві години і все владнають". Мер міста закликав мешканців не забувати "економити і заощаджувати".
Відключення електроенергії в Україні - останні новини
2 січня у Києві та області через ракетну атаку відбулися відключення світла. Електроенергія була відсутня в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах столиці.
Наприкінці грудня внаслідок потужного удару РФ по Україні сталися відключення світла у Київській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях.
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