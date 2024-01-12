Над відновленням електропостачання працюють енергетики обленерго та комунальники.

У Житомирі знеструмлено 21 трансформаторну підстанцію. Про це повідомили у Житомирській міській раді. Водночас там не поінформували про причини аварійного відключення.

"Працюють енергетики Обленерго та комунальники. Струм у шість ТП вже у процесі відновлення. Всі інші адреси відпрацюють у межах години-двох", - ідеться у повідомленні.

Водночас у "Житомиробленерго" уточнили, що аварійне відключення сталось о 16:38. При цьому міський голова облцентру Сергій Сухомлин запевнив, що "півтори-дві години і все владнають". Мер міста закликав мешканців не забувати "економити і заощаджувати".

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Відключення електроенергії в Україні - останні новини

2 січня у Києві та області через ракетну атаку відбулися відключення світла. Електроенергія була відсутня в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах столиці.

Наприкінці грудня внаслідок потужного удару РФ по Україні сталися відключення світла у Київській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях.

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