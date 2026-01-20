ЧАЕС знову заживлена: Міненерго розповіло про ситуацію на станції та радіаційний фон

Станція забезпечена необхідним запасом палива та справними резервними джерелами електроживлення.

У ніч на 20 січня Росія атакувала вузли енергетичної інфраструктури, які забезпечують живлення об’єктів Чорнобильської зони відчуження. Наразі Чорнобильська АЕС заживлена від Об’єднаної енергосистеми України, йдеться у заяві Міністерства енергетики України.

"Завдяки злагодженій роботі енергетиків усі об’єкти ДСП "Чорнобильська АЕС", зокрема Новий Безпечний Конфайнмент та сховища відпрацьованого ядерного палива, заживлені від Об’єднаної енергосистеми України у штатному режимі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що радіаційний фон на промисловому майданчику та в зоні відчуження не перевищує контрольних рівнів. Станція забезпечена необхідним запасом палива та справними резервними джерелами електроживлення на випадок повторних атак.

"Прямої загрози для населення та навколишнього середовища наразі немає. Енергетики та персонал станції продовжують моніторинг ситуації у посиленому режимі", – додали у Міненерго.

У відомстві наголосили, що такі дії агресора абсолютно неприпустимі та є грубе та цинічне порушенням всіх основоположних принципів ядерної та радіаційної безпеки.

Ситуація на Чорнобильській АЕС

20 січня в результаті російської атаки було пошкоджено критичні підстанції, що збезпечують роботу українських АЕС, а Чорнобильська атомна електростанція втратила зовнішнє живлення. Україна закликала МАГАТЕ терміново скликати засідання Ради керуючих і вирішити питання присутності Росії в Раді.

Функціональність Нового безпечного конфайнменту повністю втрачена, проте наразі немає передумов поширення забруднення з Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) за межі Зони відчуження, повідомив експерт з радіаційної безпеки та ядерної енергетики "Greenpeace Україна" Ян Ванде Путте.

