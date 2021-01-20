Йдеться про органи місцевого самоврядування, які мають право встановлювати тарифи на тепло.

Центральна влада в особі Кабінету міністрів і офісу президента звернеться до органів місцевого самоврядування, щоб вони не підіймали тарифи на тепло для населення.

Читайте такожКличко пообіцяв, що в Києві не будуть підвищувати тарифи на опаленняПро це на сьогоднішньому засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд проведе зустріч з мерами, за участю офісу президента, представників місцевої влади, Асоціації міст України. Будемо говорити про відповідні тарифи, які встановлює місцева влада. Я впевнений, що ми вийдемо на справедливе рішення, щоб місцева влада не підіймала тарифи на тепло для людей", - сказав він.

Що цьому передувало

Раніше президент Володимир Зеленський доручив заступнику керівника офісу президента Кирилу Тимошенку провести аудит тарифів на газ та опалення у всіх областях України та отримати роз'яснення на місцях щодо їх завищення.

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Автор: Дмитро Шварц