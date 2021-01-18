За словами прем'єра, це дозволить зменшити тариф на розподіл газу по дрібних облгазах на 50 та більше відсотків.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, найближчим часом має схвалити рішення про встановлення граничного тарифу на розподіл газу на рівні 1,79 гривні за кубометр.

Читайте такожКабмін знизив ціну на газ для населенняПро це на сьогоднішньому позачерговому засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми два попередні тижні говорили з народними депутатами, з профільним комітетом, говорили з регулятором НКРЕКП, і зараз виходимо на рішення, яким також буде встановлена гранична ціна і межа тарифу на розподіл. Він не буде вище ніж 1,79 гривні за метр кубічний. Це рішення, яке ми очікуємо від Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вже найближчим часом", - сказав він.

За словами Шмигаля, це дозволить зменшити тариф на розподіл газу по дрібних облгазах на 50 і більше відсотків.

Що цьому передувало

З 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.

13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

Кабінет міністрів на сьогоднішньому позачерговому засіданні встановив граничну ціну на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубометр.

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Автор: Дмитро Шварц