Туркменістан категорично відмовився підключити РФ до свого трубопроводу.

Найбільший постачальник трубопровідного газу в Китай - Туркменистан - не планує підключати Росію до трубопроводу, по якому газ поставляється в КНР.

Як йдеться в повідомленні туркменського МЗС, заяви агресора щодо розширення "газового союзу", до якого РФ запросила Казахстан та Узбекистан, викликають питання і безпосередньо зачіпають інтереси Туркменістану.

Туркменістан, Казахстан, Узбекистан і Китай протягом тривалого часу здійснюють взаємодію з транспортування природного газу з Центральної Азії до Китайської Народної Республіки, з чітко узгодженими обсягами, термінами, економічними та технічними параметрами.

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В даний час функціонують три гілки газопроводу "Туркменістан – Китай" по яких газ поставляється з Туркменських родовищ на сході і південному сході країни. Всі три лінії, виробничі потужності, що забезпечують їх роботу, були спільно побудовані виключно туркменською і китайською сторонами – відповідно, Державним концерном "Туркменгаз" та китайською нафтогазовою компанією CNPC.

"Сьогодні найбільшим постачальником газу по цьому трубопроводу є Туркменістан: із загального узгодженого обсягу поставок, що становить 55 млрд. кубометрів на рік, 40 млрд. кубометрів законтрактовані Туркменістаном, а інші обсяги забезпечуються Узбекистаном та Казахстаном. Джерел газу з інших країн для заповнення трубопроводу не передбачено, і в існуючу схему розподілу обсягів газу, що поставляється в Китай, плани щодо розширення складу учасників проекту газопроводу "Туркменістан – Китай" не входять", - зазначили в МЗС Туркменістану.

Китайський трубопровід та позиція Туркменістану

12 серпня 2023 року Туркменістан застеріг Росію від спроб розширити свій вплив на ланцюг поставок природного газу з Центральної Азії до Китаю після того, як Москва заявила, що інші країни можуть приєднатися до її "газового союзу" з Казахстаном та Узбекистаном.

Туркменістан, Узбекистан та Казахстан перекачують газ до Китаю трубопроводом, що перетинає три країни; левова частка газу надходить з Туркменістану, оскільки дві інші країни зіткнулися з сильним зростанням внутрішнього попиту на газ.

Росія, яка намагається відкрити нові азійські ринки для свого газу після західних санкцій, заявила в 2022 році, що створює газовий союз з Казахстаном і Узбекистаном, який спростить доставку та експорт газу їм і третім сторонам.

Досі єдиним практичним кроком, про який оголосив союз, був план реверсування іншого газопроводу, який з'єднує Туркменістан, Узбекистан та Казахстан з Росією, щоб російський "Газпром" міг постачати газ в Узбекистан, який почав відчувати брак енергії.

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що газовий союз може бути розширений, оскільки інші країни зацікавлені в приєднанні до нього, проте не назвало жодної конкретної країни.

Міністерство закордонних справ Туркменістану відреагувало на цю заяву, заявивши, що з ним не проводилися консультації з приводу можливого додавання нових постачальників в китайський трубопровід.

Зараз Москва відчайдушно потребує нового газового ринку, оскільки через санкції більше не може качати колишні обсяги в Європу. РФ зараз поставляє свій газ в КНР по газопроводу "Сила Сибіру", проте його потужності обмежені обсягами в 16 млрд.кубів на рік. Цього категорично не вистачає для заміщення ринку ЄС. До того ж, Китай погоджується купувати російський газ за ціною в 2,5 рази нижчою за європейську.

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