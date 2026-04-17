Дизель в Україні почав дешевшати: що відбувається з цінами на АЗС

У період з 13 по 17 квітня середня гуртова вартість дизпального знизилася на 3,91 грн/л.

Після чотирьох днів здешевлення і стабільності на європейських ринках частина АЗС в Україні почала знижувати ціни на колонках. Поки що це не масове явище, але тренд може посилитися найближчим часом, пише профільне видання Enkorr.

Згідно з моніторингом Консалтингової групи "А-95", з 13 по 17 квітня середня гуртова вартість бензину знизилася на 0,95 грн/л (66,22 грн/л), дизпального – на 3,91 грн/л (84,38 грн/л). Скраплений газ здешевшав на 1,70 грн/л, до 41,74 грн/л.

Водночас у роздрібній вартості зміни поки скромніші. За 16 і 17 квітня бензин марки А-95 і дизельне пальне подешевшали на 14 коп./л – до 73,01 грн/л і 91,25 грн/л. Скраплений газ знизився лише на 3 коп./л до 49,13 грн/л.

Як змінилися ціни на АЗС

У цей період на 1 грн/л знизили ціни на дизельне пальне UPG (91 грн/л), Chipo (91,87 грн/л) і "Авантаж 7" (89,95 грн/л). Криворізька мережа RLS знизила на 40 коп./л (89,50 грн/л).

Мережа Chipo стала майже єдиною мережею, яка суттєво знизила ціни і на бензин: двома хвилями ціна була знижена на 4,28 грн/л, до 71,60 грн/л.

Менше зниження (на 1 грн/л) зафіксовано на Дніпропетровщині, зокрема в мережі АЗС "БРСМ-Нафта", де ціна знизилася до 68,99 грн/л.

Зазначається, що скраплений газ почав рухатися вниз наприкінці тижня. Станом на 17 квітня на 1 грн/л знизили цінники BVS, Ovis і точково Marshal (у Сумській області): 47,90 грн/л, 48,99 грн/л і 47,99 грн/л. Останній уніфікував вартість газу в усіх регіонах до єдиного рівня. Також на 11–50 коп./л подешевшало пальне на станціях "Катрал" і "Автотранс".

Великі мережі поки не реагують на ситуацію, оскільки перебувають під тиском дорогих залишків.

"Тим часом через обвал цін у гурті ринок приходить до нормальної форми: різниця між АЗС і гуртовими цінами станом на 17 квітня склала 6,87 грн/л (+4,64 грн/л за тиждень), тоді як норматив минулого року становив 8,40 грн/л. Понад місяць оптові ціни були вищими за роздрібні", - резюмували фахівці.

Вартість пального на АЗС - останні новини

16 квітня стало відомо, що середні ціни на преміальний бензин на АЗС знизилися. Середня вартість преміального 95-го бензину впала тоді на 51 копійку - до 76,58 грн/літр. Водночас середня вартість дизеля та автогазу майже не змінилася.

14 квітня повідомлялося, що вартість дизельного пального на АЗС зросла на 74 копійки у порівнянні із 13 квітня.

