США продовжили дозвіл на діяльність АЗС 'Лукойл' за межами Росії, – Reuters

США залишили можливість для обмеженої діяльності компанії, щоб запобігти зривам на ринках пального. Також США дозволили здійснювати певні операції з нафтопереробними активами російської компанії в Болгарії.

Адміністрація президента США Дональда Трампа продовжила дію спеціального дозволу, завдяки якому мережа російських автозаправних станцій"Лукойл" продовжуватиме роботу за межами Росії, незважаючи на чинні санкції. Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про так зване обмежене виключення з режиму санкцій, введене у 2025 році щодо найбільших російських нафтових компаній. Тепер спеціальний дозвіл діє до 29 жовтня 2026 року і охоплює близько 2000 заправок у Європі, Центральній Азії, на Близькому Сході та в Америці, йдеться у публікації.

Санкції проти "Лукойлу" і "Роснефти" були введені Вашингтоном з метою скоротити доходи, які Москва може спрямовувати на ведення війни проти України. Однак повне припинення роботи російської мережі АЗС могло б викликати збої на паливних ринках, тому США зберегли можливість для обмеженої діяльності компанії, зазначається в повідомленні.

Одночасно з продовженням дозволу американська влада видала окрему ліцензію, що дозволяє проводити певні операції з нафтопереробними активами компанії в Болгарії, включаючи підприємство "Лукойл Нефтехім Бургас", пише Reuters.

Санкції проти російської нафти

Всупереч санкціям проти російської нафти, Кремль скористався ситуацією на Близькому Сході та збільшив поставки з балтійського порту Усть-Луга. Українські атаки на чорноморський порт у Новоросійську обмежили російський експорт, однак стрімке зростання цін на нафту дозволило досягти нового максимуму за період з червня 2022 року, компенсувавши зниження обсягів поставок.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що має намір продовжити часткове зняття санкцій для російської нафти. Міністр фінансів США Скотт Бессент пояснив, що це рішення є спробою мінімізувати економічні наслідки війни з Іраном.

