Чи є змова серед АЗС: глава АМКУ відповів, чому рекордно зростають ціни на пальне

Голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко зазначив, що нинішнє зростання цін на АЗС обумовлене насамперед ринковими чинниками.

Антимонопольний комітет України не виявив доказів змови на ринку пального. Подорожчання пояснюють низкою економічних факторів, водночас самі оператори декларують готовність до зниження цін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час виступу у Верховній Раді повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.

"Антимонопольним комітетом України на підставі проаналізованих даних не зафіксовано, станом на сьогодні, доказів щодо змови учасників ринку стосовно підвищення цін. Ринки нафтопродуктів у нашій країні є нерегульованими. Ціноутворення вільне та ринкове. Частки учасників ринку повністю виключають їх монополізацію", - сказав Кириленко.

За його словами, нинішнє зростання цін має комплексний характер і зумовлене передусім ринковими чинниками. Йдеться про збільшення попиту на тлі скорочення пропозиції, подорожчання закупівель пального та очікування подальшого зростання його собівартості. Додатково на ціни тиснуть послаблення національної валюти, зростання витрат на логістику та митні платежі.

Усі ці фактори, як зазначив Кириленко, однаково впливають на учасників ринку, які майже повністю залежать від імпорту палива з європейських країн і закуповують його в одних і тих самих постачальників.

"Усі без виключення оператори зазначають, що обсяги їх продажів, відповідно, рентабельність відчутно знизились, тому вони самі зацікавлені і готові знизити ціни. Ця інформація отримана з офіційних джерел і підтверджується офіційними відповідями, які отримані в ході розслідування вказаної справи", - додав очільник АМКУ.

Ціни на бензин в Україні - останні новини

Внаслідок бойових дій на Близькому Сході та стрибок цін на нафту вартість пального на українських АЗС різко підвищилась. Так, 7 квітня вартість дизельного пального, у середньому, зросла на 42 копійки, перевищивши позначку у 90 гривень за літр.

Проте вже 8 квітня на тлі заяви президента США Дональда Трампа про перемир’я на Близькому Сході, а також обіцянки Ірану розблокувати Ормузьку протоку ціни на нафту впали на понад 10 доларів.

8 квітня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко після зустрічі з головою правління НАК "Нафтогаз України" Сергієм Корецьким повідомила, що ціни на пальне на АЗС в Україні мають знизитися з огляду на зниження вартості нафти на світовому ринку. "Укрнафта" вже почала знижувати ціни на пальне.

