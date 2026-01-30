Газ для деяких українців здорожчає в лютому: постачальники оприлюднили нові тарифи

Більшість українців отримують "блакитне паливо" від "Нафтогаз України".

Постачальники газу оприлюднили свої цінники на лютий 2026 року. Річні тарифи залишилися без змін, а от місячні - виросли на понад 2 гривні.

Видання ГазПравда пише, що на українському ринку присутні вісім газопостачальних компаній, з яких чотири пропонують лише річну ціну, ще чотир – і річну, і місячну змінну.

Зазначається, що річні тарифи знаходяться в межах 7,96-9,99 гривні за кубометр, а місячні - від 8,46 до 28 грн за куб.

Відео дня

Враховуючи те, що базовими для населення залишаються саме річні тарифи, а 98% українських побутових споживачів (це – понад 12 млн домогосподарств) газ постачає ГК "Нафтогаз України", тому більшість українців отримують "блакитне паливо" по 7,96 грн за куб. Цей тариф діятиме щонайменше до квітня 2026 року.

Ціни на газ в Україні - останні новини

В серпні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закони, якими вводиться мораторій на підвищення комунальних тарифів. Таким чином протягом воєнного стану та шести місяців після його завершення в Україні не зміняться ціни на газ, теплопостачання та гарячу воду. Зі свого боку, НАК "Нафтогаз України" зафіксував вартість газу для населення до квітня 2026 року.

При цьому деякі ЗМІ повідомили про можливе зростання вартості транспортування газу для споживачів з 2026 року. Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко розповів, що це стосується не всіх.

