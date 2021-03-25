В Україні з 1 квітня перестануть контролювати тариф на газ, а вже з 1 травня всіх українців переведуть на нові тарифи – річні.

В Україні з 1 квітня перестануть контролювати тариф на газ, а вже з 1 травня всіх українців переведуть на нові тарифи – річні. В підсумку платити за блакитне паливо доведеться протягом року рівними порціями.

Читайте такожВ Україні почали підготовку до закачування газу в сховищаПро це повідомляє Obozrevatel.

"Річний тариф дозволяє продавати блакитне паливо за усередненою фіксованою ціною 12 місяців, і це дає можливість знизити зимові коливання. Ціни на рік діяли та минулого року, але пропонували їх не всі постачальники, й українці, не розібравшись, рідко переходили на нові умови", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вся проблема полягає в тому, що річний тариф в Україні введуть у травні, хоча вигідно це робити влітку. Влітку вартість газу може бути в кілька разів нижчою, ніж в опалювальний сезон.

Чи можна відмовитися від річного тарифу?

За бажанням можна перейти й на місячний тариф, який діяв минулого року. Ринкові правила залишаться: можна буде в будь-який момент перейти з річного на місячний тариф або поміняти свого постачальника.

Якою буде нова ціна газу?

Експерт Української енергетичної асоціації Валентин Землянський вважає, що вартість кубометра буде на рівні близько 8 гривень за куб.

"На тлі досить високих цін, із високою часткою ймовірності можна прогнозувати, що ціна річного контракту на газ, на який українці повинні перейти з 1 травня, як і ціна квітня, буде на рівні 8 і більше гривень за кубометр", – пише Землянський у публікації на офіційній сторінці організації у Facebook.

З такою думкою погоджується координаторка житлових програм "Опори" Тетяна Бойко, таке рішення може нашкодити українцям. Зазвичай дешевий газ з'являється на ринку вже ближче до літа. Якщо дати можливість постачальникам опублікувати річну пропозицію не у квітні, а після "низького" сезону, то ціна може бути значно нижчою.

Що цьому передувало

Українці в січні отримали оновлені платіжки за комуналку: ціну на природний газ для населення було збільшено на 14%.

Країною прокотилася хвиля протестів проти підвищення тарифів.

Нова ціна на газ на 30% нижча, ніж чинні тарифи. Однак таке нововведення триватиме тільки до кінця опалювального сезону, далі ціни будуть ринковими.

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Автор: Андрій Кібальний