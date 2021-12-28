За два дні ціни на газ підвищились вдвічі.

Спотові ціни на газ на українській біржі підвищились вдвічі - до 88,6 тис. гривень за тисячу куб. м.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, наведена вартість газу на європейських хабах до кордону України станом на 28 грудня за два дні виросла до 88,6 тис. грн за тисячу кубометрів.

При цьому середньозважена ціна блакитного палива з періодом поставки на січень у порівнянні з періодом поставки на грудень піднялась також удвічі - до 72 тис. грн за тис. куб. м.

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Як повідомляв УНІАН, 21 грудня ціна найближчого (січневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures вдень досягла позначки 2 тис. 035 дол. за тисячу кубометрів. В Україні ціни підвищились до 72 тис. грн.

22 грудня 2021 року "Газпром" озвучив середню ціну експорту газу на 2022 рік.

24 грудня 2021 року спотові ціни на газ у Європі на січень впали з 2,1 тис. дол. до 1,3 тис. доларів за тисячу кубометрів.

Сьогодні, 28 грудня, спотові ціни на газ в Європі на січень впали до 1151 доларів за тисячу кубометрів. Зниження ціни пов'язують зі збільшенням вироблення електроенергії вітровими електростанціями в Європі у зв'язку з сильними вітрами.

Ціна на газ в Україні

Ціни на газ в Україні корелюють із цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року й імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.

Для побутових споживачів в Україні з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року діє річна пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго НАК "Нафтогаз України" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

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