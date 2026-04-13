Ціни на нафту можуть злетіти до $150 через США, - Bloomberg

Нафта Brent перевищила 103 долари за барель після провалу переговорів між США та Іраном.

Ціни на нафту можуть різко зрости до 140-150 доларів за барель у разі, якщо США реалізують план морської блокади Ормузької протоку, пише Bloomberg.

У понеділок, 13 квітня, нафта Brent перевищила 103 долари за барель після провалу переговорів між Вашингтоном і Тегераном, що загострило глобальну енергетичну кризу. Водночас США планують розпочати блокаду суден, які входять або виходять з іранських портів.

"Цифра, яку ми побачили сьогодні вранці – 103 долари; зростання на 8% – зовсім не відображає того, що може статися, якщо США дійсно вирішать ввести цю блокаду. Це справді не має сенсу. Ціна мала б становити 140-150 доларів", - зазначив керуючий директор Onyx Capital Group Хорхе Монтепеке.

Він також вказав, що блокада США здатна перетворити регіональний конфлікт на потенційно глобальний, з втратою поставок до 12 мільйонів барелів на день. Але трейдери поки що сприймають цей сценарій як малоймовірний, що й пояснює відносно стриману реакцію цін.

Монтепеке різко розкритикував дії США, назвавши їх "божевіллям" і такими, що можуть завдати найбільшого удару країнам Азії, Південного Тихого океану та регіонам, залежним від імпорту нафти.

Водночас, якщо американський президент Дональд Трамп пом’якшить свої дії, ціни на нафту можуть залишатися на рівні близько 100 доларів за барель до кінця року.

11 квітня після укладення угоди про припинення вогню між США та Іраном через Ормузьку протоку пройшли три супертанкери.

При цьому мирні переговори в Пакистані між США та Іраном про контроль над стратегічно важливою Ормузькою протокою завершилися без угоди. Після чого американський президент Дональд Трамп заявив, що ВМС США блокуватимуть Ормузьку протоку.

