Раніше Іран здійснив масований пуск ракет в ізраїльський бік, а Тель-Авів пообіцяв дати відповідь.

Ціни на нафту зросли більш ніж на 2% у середу через зростання занепокоєння щодо ескалації напруженості на Близькому Сході, яка може призвести до проблем с видобутком нафти. Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent підскочили на 1,63 долара, або на 2,2%, до 75,19 долара за барель, тоді як американська нафта West Texas Intermediate (WTI) зросла на 1,70 долара, або на 2,4%, до 71,53 долара.

Нагадаємо, у вівторок Іран здійснив спробу масованого ракетного удару по території Ізраїлю. У свою чергу, Тель-Авів заявив, що атака матиме наслідки

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В середу Тегеран повідомив, що його ракетна атака на Ізраїль завершилася, однак у випадку, якщо Ізраїль буде діяти у відповідь, Іран нанесе "‎сильніший та потужніший" удар.

Ціни на нафту – останні новини

Вчора зранку повідомлялось про падіння цін на нафту, однак потім вони різко пішли в гору, оскільки загроза великої близькосхідної війни стала реальною.

Нагадаємо також, що раніше країни ОПЕК+ погодили тимчасове скорочення видобутку "чорного золота", щоб стабілізувати ціни. Серед причин цього експерти називали відносно слабкий глобальний попит на нафту.

А нещодавно стало відомо, що в Саудівській Аравії готові відмовитися від неофіційної ціни на нафту в 100 доларів за барель. Таким чином країна готується до запланованого збільшення видобутку.

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