Війна в Ірані вдарила по Франції: на сотнях АЗС закінчилось пальне

Уряд Франції пообіцяв підтримку деяким секторам.

Сотні автозаправних станцій у Франції залишилися без пального. Водії масово кинулися заправляти авто після запровадження обмежень на ціни, спричинених перебоями постачань через війну в Ірані, повідомляє Bloomberg.

Міністерство енергетики Франції повідомило, що 700 із 900 автозаправних станцій, на яких закінчився щонайменше один вид пального, належать компанії TotalEnergies SA. Чиновники кажуть, що це пов’язано в першу чергу з логістичними проблемами, а не з внутрішнім дефіцитом пального.

Офіційний представник французького уряду Мод Брежон заявила, що менше ніж 10% французьких АЗС стикаються з певними перебоями. В переважній більшості випадків це пов’язано з тим, що TotalEnergies запровадила цінове обмеження, яке спричинило ажіотаж серед споживачів.

Відео дня

З середини березня, після оголошення про обмеження цін, у мережі TotalEnergies спостерігається зростання потоку клієнтів.

В окремих регіонах виникають напруження з постачанням, особливо щодо дизельного пального. Сама компанія каже, що працює над задоволенням високого попиту та поповненням запасів на станціях, які стикнулися із дефіцитом.

Раніше французький уряд пообіцяв підтримку окремим секторам, щоб пом’якшити наслідки від війни. Пакет допомоги включає 50 мільйонів євро на пальне для малих і середніх автоперевізників. 5 мільйонів євро отримає рибальська галузь, а ще 14 мільйонів євро – фермери.

На думку Брежон, "наразі немає ризику дефіциту постачання". За її словами, у Франції досі є стратегічні нафтові резерви у приблизно 100 мільйонів барелів. При цьому країна ще не використала всі 14,5 мільйона барелів, які зобов’язалася вивільнити в рамках угоди з Міжнародним енергетичним агентством (IEA).

Війна в Ірані та наслідки для енергетики - останні новини

Через конфлікт в Ірані Європа може зіткнутися з перебоями у постачанні пального, подібними до тих, що вже мали місце в Азії. Експерти наголошують, що наслідки конфлікту на Близькому Сході все сильніше впливають на світові ринки енергоносіїв.

Спочатку вони відчувалися в Південній Азії, потім – у Південно-Східній та Північно-Східній Азії, а з початком квітня їхній вплив дедалі більше поширюватиметься, зокрема, на країни ЄС.

Крім того, Єврокомісія перенесла презентацію довгоочікуваного плану щодо постійної заборони на імпорт російської нафти. Причиною такого рішення стали наслідки війни на Близькому Сході, яка спричинила різкий стрибок цін на нафту.

