Зазначається, що уряд виконує рекомендацію ЄС щодо наближення законодавства України до європейського в частині акцизного податку.

Кабінет міністрів України пропонує підвищити акциз на пальне. Засновник групи компанії "Прайм" Дмитро Льовушкін прогнозує, що його вартість на АЗС може зрости до 75-80 гривень за літр.

Таку думку він висловив в ефірі "Суспільне. Студія". За його словами, уряд виконує рекомендацію ЄС щодо наближення законодавства України до європейського в частині акцизного податку. Вона стосується насамперед внутрішньоукраїнських податків та зборів.

"Її можна було б відтермінувати, однак вона виявилась дуже на часі, адже потрібно якось наповнювати бюджет і тому уряд, довго не вагаючись, прийняв рішення збільшити акциз на пальне", – зауважив Льовушкін.

Відео дня

Коли ця директива ЄС буде виконана, паливо в Україні коштуватиме, як у Європі, каже він.

"Ціна на бензин, дизель складатиме десь 1,6 – 1,8 долара. У нас ми вийдемо десь на 75-80 гривень за літр. За іншим законом також у липні цього року десь на 4 гривні зросте вартість автогазу й буде кожні пів року ще приблизно на гривню рости", – пояснив експерт.

Підвищення акцизу на пальне в Україні: що відомо

Нещодавно Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроект №11256 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства ЄС в частині акцизного податку. Йдеться, зокрема, про акцизний податок на пальне.

На бензини пропонують встановити ставку в розмірі 359 євро за 1000 л, на газойлі (дизельне пальне) – 330 євро за 1000 л, а на скраплений газ – 277 євро за 1000 літрів.

Вас також можуть зацікавити новини: