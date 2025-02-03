Це його 11-й візит за час великої війни.

До України з візитом прибув генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

Ввечері у понеділок, 3 лютого, він повідомив у мікроблозі X, що це вже його одинадцятий візит в Україну за час повномасштабної війни. Очільник МАГАТЕ зазначив, що відвідає Київську підстанцію, щоб оцінити пошкодження та допомогти запобігти ядерній аварії:

"Все більш вразлива мережа становить зростаючий ризик для всіх атомних електростанцій, а не лише для Запорізької АЕС".

Місія МАГАТЕ в Україні

Як відомо, Запорізька атомна електростанція контролються російськими окупаційними військами з березня 2022 року.

Відео дня

Восени на станцію прибула місія Міжнародного агентства з атомної енергії, частина співробітників залишилися там для контролю за ситуацією.

Нагадаємо, що минулого року Москва звинувачувала українські війська в атаках на Курську атомну електростанцію. Після цього її на запрошення Путіна відвідав Гроссі.

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