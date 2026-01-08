Графіки відключень світла на 9 січня: скільки доведеться сидіти в темряві у п'ятницю

Диспетчери енергосистеми нагадали, що світло почергово відключають через наслідки систематичних атак РФ на об’єкти енергетики.

У п’ятницю, 9 січня, в усіх регіонах України знову будуть застосовуватися графіки відключень світла та обмеження потужності для промисловості, повідомляє "Укренерго".

Зазначається, що диспетчери змушені відключати світло через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - додали в "Укренерго".

У компанії також вчергове закликали громадян споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

Атаки РФ на енергосистему України

Як повідомляв УНІАН, державний секретар Міністерства енергетики Сергій Суярко заявив, що 7 січня РФ вчергове атакувала енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. В результаті удару частина області тимчасово залишилася без світла.

В ніч проти 8 січня ворог знов вгатив по енергетиці Дніпропетровщини. Внаслідок атаки частина області досі залишається без світла.

РФ також атакувала енергооб’єкти Запорізької області. Втім, на відміну від Дніпропетровщини, електропостачання Запорізької області повністю відновлене.

