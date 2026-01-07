В Україні заплановані відключення світла: як діятимуть графіки 8 січня

Причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських атак на енергооб’єкти.

У четвер, 8 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, повідомляє "Укренерго".

Зазначається, що причиною запровадження заходів обмеження традиційно є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - відмітили в "Укренерго".

У компанії також закликали громадян споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

Раніше державний секретар Міністерства енергетики Сергій Суярко заявив, що 7 січня РФ вчергове атакувала енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. В результаті удару частину області залишилася без світла.

Раніше, 27 грудня, Росія також масовано вдарила дронами та ракетами по Києву та області. Основною ціллю ворога була енергетична інфраструктура.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев повідомив, що очікуване зниження температури повітря на цьому тижні може призвести до збільшення тривалості відключень світла до однієї години.

