Сотні тисяч людей та шахти знеструмлені через новий удар РФ: де ситуація найважча

Російські терористи продовжують бити по енергосистемі України.

Станом на ранок 8 січня близько 800 тисяч споживачів у Дніпропетровській області залишаються без електропостачання. При цьому об’єкти соціальної та критичної інфраструктури заживлені лише частково.

В.о. міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу повідомив, що також на Дніпропетровщині знеструмлено вісім шахт. Усіх працівників змогли вивести на поверхню.

Він зазначив, що все це – наслідки чергової нічної атаки російських окупантів на об’єкти енергетичної інфраструктури. Основний удар був направлений на Дніпропетровську та Запорізьку області, в результаті чого регіони були майже повністю знеструмлені.

Відео дня

Наразі аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики розпочали їх ще вночі. У Запоріжжі електропостачання вже відновлено.

Водночас Некрасов закликав обмежити користування потужними електроприладами, щоб уникнути повторних масових знеструмлень.

Також вплинула на ситуацію зі світлом і погода. Так, через несприятливі погодні умови на ранок повністю або частково знеструмлені населені пункти Чернігівської, Київської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Тут також ведуться ремонтні роботи.

У Харківській, Полтавській та Сумській областях зранку запровадили графіки аварійних відключень. На Донеччині ще деякий час також продовжать діяти аварійні відключення.

Удари РФ по енергетиці України – головні новини

Внаслідок минулої терористичної атаки 5 січня повністю без світла лишилося місто Славутич, а також споживачі у Чернігівській, Харківській та Донецькій областях. Крім того, росіяни нанесли удар по одному з генеруючих об’єктів на Донеччині.

Окупанти також почали методично руйнувати енергетичну інфраструктуру України – для того, аби вщент зруйнувати окрему підстанцію, вони можуть цілодобово обстрілювати її кілька днів поспіль.

Вас також можуть зацікавити новини: