На Дніпропетровщині та Запоріжжі частково відновлюють світло: яка зараз ситуація в регіонах

Бригади працюють у посиленому режимі.

У Дніпропетровській області продовжують ремонтні роботи, щоб повернути тепло та водопостачання для понад мільйона абонентів. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад Олексій Кулеба.

За його словами, станом на зараз вже вдалося частково відновити централізовані системи у кількох населених пунктах, бригади працюють у посиленому режимі. Лівий берег Дніпра - з водою зі зниженим тиском. Об’єкти соціальної та критичної інфраструктури знаходяться на резервному живленні.

"Всі поїзди в знеструмленому Дніпрі та регіоні продовжують курсувати із теплотягою. Вокзали також заживлені від генераторів, працюють пункти незламності", - додав Кулеба.

Відео дня

Водночас очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко розповів, що від вечора до ранку, за повідомленням ПвК, оборонці неба збили в області 31 безпілотник. Попри це, як підкреслив він, атака російської армії призвела до пошкоджень інфраструктури у Криворізькому, Дніпровському, Павлоградському районах. Виникли пожежі.

Крім того, Кулеба поінформував, що у Запоріжжі всю ніч працювали ремонтні бригади, відновлено електропостачання, триває подача тепла та води в оселі.

"Котельні забезпечені електроживленням та працюють у штатному режимі. Залізниця у цих областях також продовжує рух. У Запорізькій області електропостачання стратегічної інфраструктури відновлено. Поїзди курсують у звичному режимі", - заявив віцепрем’єр.

Також стало відомо, що фахівці "Запоріжжяобленерго" відновили електропостачання мешканців підконтрольної частини Запорізької області. З метою уникнення повторних масових знеструмлень жителів закликали терміново обмежити користування потужними електроприладами.

Блекаут на Дніпропетровщині та Запоріжжі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вночі ворог вкотре атакував нашу країну. На Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, який забезпечував електроживлення більшості районів області.

Водночас у Міненерго підтвердили, що через атаки росіян по енергетиці майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області, включно з обласними центрами.

