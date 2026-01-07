Росія та негода частково залишили без світла три області України, - Міненерго

За словами державного секретаря Міненерго Сергія Суярка, в окремих регіонах ситуація зі світлом покращується.

Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. В результаті удару частину області залишилася без світла.

Державний секретар Міністерства енергетики Сергій Суярко повідомив на брифінгу, що аварійно-відновлювальні роботи у регіоні тривають. Він додав, що ще дві області частково залишилися без світла через погіршення погодних умов.

"Внаслідок несприятливих погодних умов на ранок є знеструмлені споживачі у Київській та Закарпатській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання", - зазначив він.

Представник Міненерго проінформував, що через наслідки попередніх атак ворога на енергетику Одещини в регіоні продовжують застосовуватися мережеві обмеження. Для мешканців області це означає відсутність прогнозованих графіків погодинних відключень.

Водночас, за інформацією Суярка, у частині найбільш енергодефіцитних регіонів ситуація поступово покращується.

"Це стало можливим завдяки роботі ремонтних бригад та перегляду фактичних переліків об’єктів критичної інфраструктури", - підсумував представник Міенерго, не уточнивши про які регіони йдеться.

В "Укренерго" уточнили, що через негоду на Закарпатті, станом на ранок 7 січня було повністю або частково знеструмлено 21 населений пункт.

Атака РФ на енергосистему України - останні новини

27 грудня Росія вчергове масовано вдарила дронами та ракетами по Києву та області. Основною ціллю ворога була енергетична інфраструктура.

Через наслідки атаки РФ у Києві тимчасово запроваджували екстрені відключення електроенергії. При цьому Правобережжя столиці вже наступного дня повернулося до планових відключень світла, на Лівобережжі екстрені відключення скасували 6 січня.

Водночас, енергетичний експерт Геннадій Рябцев заявив, що очікуване зниження температури повітря на цьому тижні може призвести до збільшення тривалості відключень світла до однієї години.

