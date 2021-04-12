НКРЕКП вважає, що компанія "ДТЕК Київські електромережі" порушила низку норм, які передбачені ліцензією на діяльність з розподілу електричної енергії.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), має намір накласти на компанію "ДТЕК Київські електромережі" максимальний штраф у розмірі 1,7 млн грн за порушення ліцензійної діяльності.

Відповідне рішення регулятор планує ухвалити 15 квітня, про що свідчить інформація на сайті НКРЕКП.

Зазначається, що Нацкомісія прийме відповідне рішення на підставі перевірки діяльності підприємства за 2019-2020 роки. Регулятор вважає, що компанія порушила низку норм, які передбачені ліцензією на діяльність із розподілу електричної енергії. Фактичні витрати підприємства виявилися значно меншими, ніж передбачені в тарифі на розподіл, що призвело до отримання додаткового прибутку.

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Крім того, НКРЕКП може знизити тариф на розподіл електричної енергії, якщо компанія не врахує в інвестиційній програмі на 2021 рік додатково отриманий дохід за результатами діяльності за минулі два роки.

Штраф для "ДТЕК Київські регіональні електромережі"

В лютому НКРЕКП за результатами перевірки оштрафувала компанію "ДТЕК Київські регіональні електромережі" на 85 тис. грн.

Штрафні санкції були накладені за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення ліцензійних умов щодо розподілу електричної енергії.

ДТЕК Київські електромережі: що відомо

"Київенерго" передало функції з розподілу та постачання електроенергії компанії "ДТЕК Київські електромережі", яка з 1 березня 2018 року обслуговує споживачів електроенергії в столиці.

Компанія входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

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Автор: Бредіхіна Ганна