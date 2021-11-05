Перед опалювальним сезоном з України було вивезено більше газу, ніж ввезено.

У жовтні обсяг транспортування природного газу з Європейського Союзу до України становив 154,7 млн куб. м, водночас експорт разом із реекспортом газу з України до країн Європи - 479,3 млн куб. м.

Про це повідомляє прес-служба "Оператор ГТС України".

Імпорт газу в Україну у порівнянні з попереднім місяцем зменшився на 77%, або на 510 млн куб. м. Після зупинки фізичного транзиту газу до Угорщини імпорт з цієї країни до України скоротився в 16 разів, проте не зупинився повністю завдяки віртуальному реверсу. У жовтні з Угорщини імпортували 37 млн куб. м газу.

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Натомість лідером у постачанні газу до України стала Словаччина, частка якої від загальних обсягів імпорту становила майже 75% (115,9 млн куб. м). Імпорт з Польщі скоротився до 1,8 млн куб. м.

Експорт та реекспорт газу у жовтні зросли на 81%, у порівнянні з вереснем, через збільшення постачання газу до Словаччини, і становили 479,3 млн куб. м. Відповідно замовники експортували до Угорщини 223 млн куб. м, до Словаччини — 191,7 млн куб. м, до Польщі — 53,3 млн куб. м.

Також у жовтні Молдова вперше за багато років замовила не лише російський газ, але й скористалась послугами альтернативних постачальників. З України до Молдови 11,2 млн куб. м газу експортували п’ять постачальників.

Водночас за 10 місяців 2021 року Україна імпортувала 2,535 млрд куб. м газу, експорт та реекспорт становив 1,629 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, 1 листопада генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон заявив, що добовий транзит російського газу через українську газотранспортну систему в Європу зменшився на 34% у порівнянні з 1 жовтня, і вже скоро може дійти до нуля.

27 жовтня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має достатньо газу для спокійного проходження опалювального сезону 2021-2022 років - понад 18 млрд куб. м. Але також підкреслив, що він буде складним.

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Автор: Ганна Бредіхіна