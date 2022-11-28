За словами Данілова, Україна потребує ракет дальньої дії.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що надання далекобійних ракет стало би найбільш ефективним вирішенням кризи в енергосистемі України.

Як він написав на своїй сторінці в Twitter, йдеться про ракети дальністю 800 км і більше.

"Найкраще і найбільш ефективне вирішення енергетичної проблеми для України – ракети дальністю 800 і більше км, що дозволить значно зекономити на генераторах", – наголосив Данілов.

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Ситуація в енергосистемі України

Через російські удари по обʼєктах критичної інфраструктури України ситуація в енергосистемі є важкою. У більшості регіонів запроваджено аварійні відключення світла, а графіки стабілізаційних відключень не діють.

28 листопада стало відомо, що згідно з розпорядженням НЕК Укренерго, потрібно знизити 60% потужності споживання Києва. У ДТЕК зазначили, що світло в Києві даватимуть по дві-три години двічі на добу.

Водночас генеральний директор Державного енерготрейдера "Енергетична компанія України" Віталій Бутенко сказав, що українці повинні економити електрику після відновлення енергопостачання, оскільки це допомагає швидше відновлювати зруйновані російськими окупантами енергомережі.

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