Сибіга радить Угорщині 'відкрити очі' після російського удару по нафтопроводу 'Дружба'

Угорщина не змогла висловити Росії жодного протесту з приводу атаки на "Дружбу".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга рекомендує Угорщині відкрити очі у зв’язку з цілеспрямованим російським ударом по нафтопроводу "Дружба". Про це йдеться у повідомленні Сибіги в Telegram.

Глава МЗС оприлюднив фото наслідків російського удару по нафтопроводу.

У зв’язку з цим, Україні відомо, що угорська сторона готується знову поскаржитися на проблеми з транзитом російської нафти через нафтопровід "Дружба".

"Ми можемо лише порадити їм звернутися до своїх "друзів" у Москві з цими фотографіями. Це палаюча інфраструктура нафтопроводу "Дружба" після останнього цілеспрямованого російського удару 27 січня, який зупинив транзит нафти", - наголосив Сибіга.

Як зауважив Сибіга, Угорщина не висловила Росії жодного протесту з цього приводу.

"Вони навіть не змогли вимовити слово "Росія". Подвійні стандарти в кращому вигляді", - підкреслив Сибіга.

За словами глави МЗС, правда полягає в тому, що Москва перестала бути надійним постачальником, як тільки почала агресію проти України. І ця агресія є причиною всіх проблем.

"На жаль, років цієї реальності виявилося недостатньо, щоб уряд Орбана усвідомив це і диверсифікував поставки. Ми пропонуємо їм відкрити очі", - наголосив Сибіга.

Як повідомляв УНІАН, Росія здійснює поставки нафти через нафтопровід "Дружба" до Угорщини та Словаччини. Раніше цей нафтопровід зазнавав атак на російській території, що викликало критику з боку Угорщини і Словаччини.

Угорщина неодноразово накидувалася на Україну через зупинку роботи цього нафтопроводу.

