Росія атакувала сховище ядерного палива в Україні

Це черговий удар росіян по обʼєктах ядерної інфраструктури, наголосили в Енергоатомі.

Російські окупанти в ніч проти 7 червня вдарили безпілотником по майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Про це повідомили в Енергоатомі.

Повідомляється, що внаслідок атаки було частково зруйновано будівлю приймання контейнерів. Водночас зазначається, що відпрацьованого ядерного палива у цьому приміщенні не було. Внаслідок удару на місці сталася пожежа площею 40 кв. м, яку було оперативно локалізовано та ліквідовано. Радіаційний стан на обʼєкті лишається в межах норми.

"Черговий удар по об’єкту ядерної інфраструктури вкотре продемонстрував усьому світу справжнє обличчя кремлівського режиму, який свідомо створює загрози ядерній та радіаційній безпеці. Росія продовжує діяти як держава-терорист і ядерний терорист, нехтуючи міжнародним правом та безпекою мільйонів людей", - додали в Енергоатомі.

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Ядерна загроза від ударів РФ

Нагадаємо, 4 червня в МАГАТЕ повідомили про масовану атаку по обʼєктах Запорізької ТЕС, яка зокрема передає електроенергію до ЗАЕС. Повідомлялося, що це єдина лінія електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС. І за останні кілька тижнів її вимикали вже кілька разів. Через що ЗАЕС все більше залежить від аварійних дизельних генераторів для охолодження реакторів.

В Силах оборони наголосили, що ключовою проблемою загрози безпеки для ЗАЕС є присутність у цьому районі російських окупаційних військ. Водночас відзначається, що РФ систематично використовує окуповану територію ЗАЕС як інструмент ядерного шантажу.

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