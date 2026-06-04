Серйозна загроза для Запорізької АЕС: в МАГАТЕ заявили про атаку на важливий обʼєкт

Втрата електроживлення ЗАЕС створює ризики для ядерної безпеки.

Сьогодні, 4 червня, Запорізька ТЕС, яка забезпечує передачу електроенергії до атомної станції, зазнала потужної атаки. Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ у мережі Х.

За словами агентства, команда МАГАТЕ бачила легкий дим, що йшов з боку Запорізької ТЕС і чула звуки військової активності. Персонал Запорізької ТЕС наразі перебуває в укриттях через обстріл.

В МАГАТЕ додали, що інцидент викликає серйозне занепокоєння через єдину лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС. За останні тижні її кілька разів відключали, що призвело до повної залежності станції від аварійних дизельних генераторів для отримання електроенергії, необхідної для охолодження шести реакторів та уникнення загрози ядерної аварії.

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Зазначається, що наразі лінія електропередачі залишається підключеною. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що атака має негайно припинитися, щоб уникнути тривалої втрати електроживлення на ЗАЕС.

Запорізька атомна електростанція – останні новини

Експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна повідомила, що окупанти можуть використати Запорізьку АЕС у військових цілях так само, як свого часу підірвали греблю Каховської ГЕС влітку 2023 року.

Раніше російське так зване керівництво ЗАЕС заявило про нібито удари по об'єкту наприкінці травня з боку української сторони. Після чого в МАГАТЕ заявили про загрозу ядерній безпеці і почали вимагати від росіян доступу до об’єкту.

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