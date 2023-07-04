АЕС зазнає серйозних проблем з електропостачанням за межами майданчика, що поглиблює ризики ядерної безпеки, зауважив Гроссі.

МАГАТЕ підтверджує втрату зв'язку Запорізької АЕС з основною зовнішньою лінією електроживлення сьогодні вранці. Разом з тим, стверджує організація, вдалося уникнути повного знеструмлення.

Як зауважив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у поширеному комюніке, це змусило АЕС опиратися виключно на відновлені резерви, необхідні для виконання основних функцій ядерної безпеки.

"Сьогодні о 01:21 за місцевим часом було відключено єдину, що залишилась, лінію електроживлення ЗАЕС на 750 кіловольт - з чотирьох наявних до конфлікту. Не одразу стало відомо, що викликало відключення електроенергії і як довго це протриває", - вказав Гроссі.

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Зазначається, що з початку "конфлікту" (повномасштабного вторгнення Росії - УНІАН) на початку 2022-го найбільша у Європі АЕС зазнає серйозних проблем з електропостачанням за межами майданчика, що поглиблює ризики ядерної безпеки, з якими зіштовхується об'єкт на лінії фронту.

Відключення лінії електроживлення 750 кВ означає, що ЗАЕС була вимушена перемкнутися на єдину наявну резервну лінію 330 кВ, наприклад, для перекачування охолоджувальної води до станції. Цю лінію під'єднали тільки 1 червня після пошкодження чотири місяці тому.

"Цього разу станція уникнула повної втрати усієї зовнішньої енергії, що вже відбувалося 7 разів за час "конфлікту". Але останнє відключення знову демонструє ненадійну ситуацію з ядерною безпекою на станції", - висловився Гроссі.

Ситуація на ЗАЕС - головне

Раніше повідомлялося, що Запорізька АЕС була підключена до резервної лінії електропередач напругою 330 кВ, вперше за 4 місяці з моменту її пошкодження. Лінія 330 кВ знаходитиметься під напругою і зберігатиметься як резервна та готова до живлення ЗАЕС, якщо лінія 750 кВ стане недоступною або пошкоджена.

Вже вночі окупована росіянами ЗАЕС втратила живлення з основної високовольтної лінії та перейшла на єдину резервну.

З початком контрнаступу ЗСУ ситуація з безпекою на АЕС різко загострилася. Українська влада допускає, що ЗС РФ здатні спричинити ядерну катастрофу. За словами глави ГУР Кирила Буданова, це може статися у разі неминучої деокупації Запорізької області.

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