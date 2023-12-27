Особові рахунки та тарифи залишаться незмінними, а реквізити для оплати будуть нові.

З 1 січня газ мешканцям Рівненської та Закарпатської областей доставлятимуть філії компанії "Газмережі", що знаходиться в структурі "Нафтогазу". Про це повідомила прес-служба компанії.

"Відповідні ліцензії сьогодні видала НКРЕКП. Безперебійна доставка газу здійснюватиметься для більш ніж півмільйона клієнтів", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, ліцензії на розподіл газу АТ "Рівнегаз" і АТ "Закарпатгаз" втрачають свою чинність.

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"Особові рахунки та тарифи залишаться незмінними, а реквізити для оплати будуть нові", — додали у "Нафтогазі".

Детальну інформацію з питань розподілу та споживання газу можна отримати за телефонами:

066-300-2-888

098-300-2-888

093-300-2-888

Націоналізація облгазів

Нещодавно НАК "Нафтогаз України" забрав "під крило" чотири останні облгази Фірташа. Під управління групи "Нафтогаз" перейшли газорозподільні підприємства, які планували передати під контроль держави до кінця поточного року.

У травні 2022 року Печерський суд Києва передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) арештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільних систем.

Після цього, 30 червня 2022 року, Кабінет міністрів України передав ці активи, які раніше належали компанії РГК Дмитра Фірташа, в управління держпідприємству "Чорноморнафтогаз" (що управляється НАК "Нафтогаз України").

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