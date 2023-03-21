Контракт між фінською Gasum і "Газпром експортом" розрахований "ще на кілька років".

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну та масових антиросійських санкцій, фінська держкомпанія Gasum продовжує закуповувати газ у агресора.

Як повідомляє Yle, контакт між фінською Gasum і "Газпром експортом" розрахований "ще на кілька років".

З 2019 року компанія закупила у РФ газу на суму понад €730 млн.

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У компанії уточнили, у неї немає законних підстав для розірвання договору або звернення до арбітражного суду.

"З початку війни Gasum запитував у Росії тільки мінімальну кількість СПГ, передбачену контрактом. Ми не погоджували ніяких додаткових поставок і не збираємося цього робити в майбутньому", - відзначили в компанії.

"Домовленість являє собою так званий контракт "бери або плати", який поширений для поставок газу. Це означає, що Gasum зобов'язана щороку платити за певну кількість СПГ, незалежно від того, отримуємо ми його з Росії чи ні. Навіть якщо ми не будемо подавати заявку на мінімальну кількість, нам в будь-якому випадку доведеться заплатити", - пояснили в Gasum.

Війна в Україні та позиція Gasum

31 березня 2022 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про продаж газу в ЄС тільки за рублі.

17 травня 2022 року фінська газова компанія відмовилася платити за російський газ рублями. У Gasum зявили, що це призведе до збільшення ризику припинення поставок природного газу з Росії.

Компанія повідомила, що переговори щодо довгострокового газового контракту з "Газпромом" є спірними і Gasum звернеться до арбітражу.

Gasum заявила, що окрім того, що компанія "не приймає вимогу "Газпром експорту" про перехід на рублеві платежі, у компанії є заперечення і за іншими претензіями, поданими щодо контракту.

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