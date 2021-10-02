Постачання стали можливими завдяки будівництву нового магістрального газопроводу на території Угорщини.

Російська компанія "Газпром" 1 жовтня повідомила про початок постачання газу в Угорщину і Хорватію через газопровід "Турецький потік".

Про це інформується на сайті компанії.

"Постачання цим маршрутом стали можливими завдяки будівництву нового магістрального газопроводу компанією FGSZ Ltd. на території Угорщини і завершенню розширення в Болгарії та Сербії національних газотранспортних систем, де оператори "Булгартрансгаз" ЄАД і GASTRANS d.o.o. Novi Sad ввели компресорні станції", – повідомили там.

Контракт Угорщини з "Газпромом":

27 вересня 2021 року Угорщина підписала з російським "Газпромом" новий довгостроковий контракт на постачання газу в обхід України.

У зв’язку з цим МЗС України висловило розчарування та викликало посла Угорщини.

28 вересня у Європейській комісії заявили, що оцінять можливі наслідки у зв’язку з підписанням контракту на постачання російського газу в Угорщину в обхід України.

29 вересня в Угорщині заявили про намір продовжувати блокувати переговори про вступ України до НАТО.

1 жовтня набрав чинності контракт між Угорщиною та Росією на транспортування газу в обсязі 4,5 млрд куб. м на рік, згідно з яким природний газ до Угорщини буде поставлятися через "Турецький потік".

Того ж дня, 1 жовтня 2021 року, "Газпром" зупинив постачання газу через Україну в напрямку Угорщини.

Автор: Олег Давигора