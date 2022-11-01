Вони будуть облаштовані, зокрема, в школах та дитячих садочках.

У Києві в разі надзвичайної ситуації взимку планують розгорнути близько тисячі пунктів обігріву.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Ми розглядаємо різні сценарії, як можуть розвиватися події. Найгірший сценарій, коли взагалі не буде електроенергії, водо- та теплопостачання. На цей випадок більше тисячі пунктів обігріву в нашому місті ми готуємо. Закуплені електрогенератори, зроблені запаси води та все необхідне, щоб ці пункти обігріву приймали людей", – сказав Кличко.

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За його словами, у цих пунктах люди зможуть зігрітися, випити чаю, підзарядити телефони, отримати необхідну допомогу.

Вони будуть облаштовані, зокрема, в школах та дитячих садочках.

Черговий ракетний удар по інфраструктурі України

31 жовтня російські війська здійснили черговий масований ракетний обстріл території України.

Внаслідок обстрілів було пошкоджено енергетичну інфраструктуру в Київській області, 80% споживачів столиці залишилися без водопостачання, без світла було 350 тис. помешкань киян.

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