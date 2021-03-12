В сегменті оптового ринку, незабаром після запуску другого етапу реформування, істотно знизилася ціна на електроенергію.

Основна мета реформування ринку електроенергії, а саме: збільшення конкуренції, як між постачальниками, так і між генераціями - вже досягнута.

Про це в інтерв'ю "Українським Новинам" сказав директор компанії «Енерго Збут Транс» Валерій Ноздрін.

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На його думку, реформа енергоринку, яка почалася у 2019 році, була настільки масштабною, що на 100% до неї не міг бути готовий ніхто. Тому на перших етапах виникало багато питань, проте на сьогодні 90% проблем, які існували на момент старту ринку, вирішені.

«Зараз ринок працює. Основна мета реформування - збільшити конкуренцію - досягнута, як в сегменті оптового ринку, коли генерації між собою конкурують, так і в сегменті роздробу, де постачальники конкурують за споживачів. Далі, з розвитком ринку і вдосконаленням процесів, ситуація буде поліпшуватися », - зазначає Валерій Ноздрін.

За його словами, в сегменті оптового ринку, незабаром після запуску другого етапу реформування, істотно знизилася ціна на електроенергію.

«Для споживача, напевно, це один з найважливіших показників, коли ціна в результаті конкуренції знижується. Весь 2020 рік ціна була значно нижчою, ніж в 2019. Так, спрацювали й інші фактори, наприклад, аномально тепла зима, величезні запаси вугілля на ТЕС. Але і конкуренція між генераціями теж призвела до зниження ціни для кінцевого споживача », - підкреслює директор «Енерго Збут Трансу».

Разом з тим, за словами Валерія Ноздріна, на ринку зберігається ряд проблем, але вони в здебільшого пов'язані з питаннями державного масштабу.

Серед таких проблем він назвав питання платоспроможності: «Є державні шахти або магістральні водоканали, які не оплачують своє споживання, і ця проблема не залежить від ринку».

Також, незважаючи на зусилля Кабінету Міністрів, Міністерства енергетики та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, в повній мірі не вирішена проблема виплат по «зеленій» генерації.

Крім того, залишаються відкритими питання зі спеціальними зобов'язаннями державної генерації.

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Автор: УНІАН