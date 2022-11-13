У понеділок, 14 листопада, планові відключення світла діятимуть у Києві та 8 областях.
Про це повідомляється в Telegram-каналі "Укренерго".
"У понеділок, 14 листопада, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях", - зазначається у повідомленні.
У інших областях України відключення наразі не прогнозуються.
"Будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження об'єктів енергосистеми російськими ракетами та дронами. Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло", - запевнили у компанії.
В "Укренерго" українців закликали й надалі свідомо ставитися до споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання.
Відключення світла в Україні: що відомо
Як повідомляв УНІАН, енергосистема України зазнала масованих ракетних атак російських окупантів у жовтні та листопаді. За експертними оцінками, наразі зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.
З 20 жовтня по всій країні почалися обмеження на постачання електроенергії.