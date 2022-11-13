Йдеться про Київську, Чернігівську, Черкаську, Житомирську, Сумську, Харківську, Полтавську та Донецьку області.

У понеділок, 14 листопада, планові відключення світла діятимуть у Києві та 8 областях.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Укренерго".

"У понеділок, 14 листопада, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях", - зазначається у повідомленні.

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У інших областях України відключення наразі не прогнозуються.

"Будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження об'єктів енергосистеми російськими ракетами та дронами. Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло", - запевнили у компанії.

В "Укренерго" українців закликали й надалі свідомо ставитися до споживання електроенергії, особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання.

Відключення світла в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, енергосистема України зазнала масованих ракетних атак російських окупантів у жовтні та листопаді. За експертними оцінками, наразі зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

З 20 жовтня по всій країні почалися обмеження на постачання електроенергії.

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