Графіки відключень електроенергії у четвер: коли не буде світла 15 січня

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

У четвер, 15 січня, відключення електроенергії та відповідні погодинні графіки будуть запроваджені в усіх регіонах України, повідомляє "Укренерго".

Графіки обмеження потужності застосовуватимуться й стосовно промислових споживачів. Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Енергетики нагадують, що форс-мажорні обставини, такі як нові російські обстріли або негода, можуть вплинути на загальний крихкий баланс енергосистеми і змусити до оперативних змін графіків.

Актуальну інформацію мають надати обленерго.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що вже з вечора четверга в столиці можуть запровадити полегшені графіки подачі електроенергії споживачам. Це станеться за умови відсутності нових атак на інфраструктуру.

Слід зазначити, що у січні Російська Федерація суттєво посилила обстріли енергетичної інфраструктури столиці. Так, нещодавно росіяни атакували найбільші столичні теплоелектроцентралі – ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 – залишивши без тепла половину Києва у тріскучі морози. Наразі без опалення залишаються близько 400 багатоповерхових будинків Києва.

