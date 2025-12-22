Планові заходи обмеження електропостачання тривають.

У вівторок, 23 грудня, графіки погодинних відключень електроенергії для населення будуть застосовані у більшості регіонів України. Обмеження потужності постачання електроенергії торкнуться також і промислових споживачів, повідомляє "Укренерго" в Telegram.

Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, які і спричиняють вимкнення світла. При цьому споживачів попереджають, що у разі нових атак окупантів ситуація в енергосистемі може змінитись, тому актуальну інформацію в потрібний момент радять дізнаватися на сторінках обленерго.

Відключення світла в Україні – прогнози

За словами енергетичного експерту Українського інституту майбутнього Станіслава Ігнатьєва, наразі найгірша ситуація зі світлом по регіонах фіксується у Чернігівській та Сумській області, а серед великих міст – у Херсоні, Чернігові та столиці. Тут відсутня власна генерація електроенергії, тож відключення можуть бути значно довшими, ніж в інших місцях.

В той же час головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев вважає, що тривалість відключень цілком можна зменшити, і це під силу народним депутатам – зокрема, шляхом ухвали законопроекту про скасування мита на енергетичне обладнання з боку західних партнерів.

