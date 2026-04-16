Дві хвилі комбінованих атак: Повітряні сили розкрили деталі російських ударів

Від ранку 15 квітня по ранок сьогоднішнього дня росіяни здійснили дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням ракет наземного, повітряного базування та ударних безпілотників.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил. За їхніми даними, всього радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 703 повітряних цілей:
- 19 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
- 20 крилатих ракет Х-101;
- 5 крилатих ракети Іскандер-К;
- 659 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.
У Повітряних силах зазначили, що атаки відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"Станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 667 ворожих цілей:
- 19 крилатих ракет Х-101;
- 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
- 4 крилаті ракети Іскандер-К;
- 636 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.
"Зафіксовано влучання 12 ракет та 20 ударних БпЛА на 26 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 25 локаціях. Інформація щодо однієї крилатої ракети уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Повітряні сили додали, що атака триває, в повітрі декілька ворожих БпЛА.
Нічна атака росіян
В ніч на 16 квітня у низці областей лунала повітряна тривога. Ворог запустив по Україні ракети та "Шахеди". Про прильоти повідомлялось у Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі. Там є поранені і загиблі.
Рано вранці росіяни знов атакували столицю дронами і влучили в житлову багатоповерхівку.