В Україні у пʼятницю будуть вимикати світло: хто залишиться без електроенергії

Причиною застосування обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

У пʼятницю, 10 квітня, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, повідомили в НЕК "Укренерго".

"Причина запровадження обмежень - наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергосистему", - йдеться в повідомленні.

При цьому енергетики відмітили, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за своєю адресою можна дізнатись на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Відео дня

В "Укренерго" також закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Графіки відключень світла - Сумська область

У "Сумиобленерго" повідомили, що завтра, 10 квітня, діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго". Для чотирьох черг споживачів (1.2, 2.1, 2.2 і 5.2) світло виключатимуть два рази. Водночас в черзі 3.1 електроенергію вимикатимуть три рази на добу. Водночас у решти черг світло вимикатимуть один раз на добу.

Графіки відключень - Київська область

ДТЕК також оприлюднив графіки відключень світла для Київщини. Завтра вимикатимуть світло від одно до трьох разів на добу. У шести чергах споживачів світло вимикатимуть двічі. Водночас у пʼяти чергах виключатимуть лише один раз. А в черзі 2.2 електроенергію виключатимуть три рази на добу.

Графіки відключень - Дніпропетровська область

З’явилися графіки відключень світла й для Дніпропетровщини. Так, 10 квітня, світло вимикатимуть у всіх чергах споживачів. Максимальна тривалість відключень складе 7,5 години.

Графіки відключень світла – Львівська область

"Львівобленерго" опублікувало графік відключень світла для Львівщини. Завтра світло в регіоні вимикатимуть у всіх чергах споживачів. Для більшості черг світло вимикатимуть один раз добу. Але при цьому в чотирьох чергах споживачів електроенергію виключатимуть двічі.

Графік відключень світла – Запорізька область

Крім того, 10 квітня по Запорізькій області також будуть застосовані графіки погодинних відключень. Години відсутності електропостачання по чергах складуть:

- 1.1: 05:30 - 08:00, 21:00 - 24:00;

- 1.2: 12:00 - 17:00;

- 2.1: 07:30 - 11:30;

- 2.2: 00:00 - 03:30, 16:30 - 20:30;

- 3.1: 03:00 - 08:00;

- 3.2: 03:00 - 08:00;

- 4.1: 07:30 - 11:30, 16:30 - 20:30;

- 4.2: 07:30 - 12:30;

- 5.1: 05:30 - 08:00;

- 5.2: 12:00 - 17:00;

- 6.1: 00:00 - 03:30, 17:30 - 21:30;

- 6.2: 07:30 - 12:30.

Як писав УНІАН, ворог продовжує систематично наносити шкоду українській енергетиці. 9 квітня Російська Федерація атакувала енергетичну інфраструктуру в окремих регіонах України. В Міненерго повідомили, що внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях тоді тимчасово залишилися без світла.

Проте не лише обстріли росіян змушують енергетиків вимикати світло українцям та посилювати обмеження для промисловості. Енергетичний експерт Геннадій Рябцев повідомляв, що відключення світла повернулися через скорочення імпорту електроенергії, хмарну погоду на тлі ремонтної кампанії на енергоблоках АЕС.

Перший віцепрем'єр-міністр та міністр енергетики України також заявив, що наступна зима буде проходити за таких же складних обставин, як нинішня.

