Росія та негода залишили без світла мешканців семи областей: де найважче зі світлом

Російська Федерація атакувала енергетичну інфраструктуру в окремих регіонах України. Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без світла, повідомляє Міністерство енергетики.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", - ідеться в повідомленні.

В енергетичному відомстві додають, що через негоду без світла залишаються споживачі на Київщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

У Міненерго нагадали, що сьогодні з 07:00 до 22:00 в усіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а з 07:00 до 23:00 - графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Енергетики також закликали українців, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію протягом усієї доби.

"Це допомагає знизити навантаження на систему", - пояснили у Міненерго.

Удари РФ по енергетиці України - останні новини

Росія продовжує систематично атакувати українську енергетику. 7 квітня після атаки ворога на енергетичну інфраструктуру частина мешканців восьми областей України тимчасово залишилися без світла.

Втім не лише ворожі обстрілі змушують енергетиків вимикати світло українцям та посилювати обмеження для промисловості. Як зазначив енергетичний експерт Геннадій Рябцев, відключення світла повернулися через скорочення імпорту електроенергії, хмарну погоду на тлі ремонтної кампанії на енергоблоках АЕС.

