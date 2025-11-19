Найбільш жорсткі графіки отримала Дніпропетровщина.

Через складну ситуацію в енергетиці компанія ДТЕК оновила графіки відключень світла на середу, 19 листопада, для Києва, Київщини, Одещини та Дніпропетровщини, відповідно до нових команд "Укренерго", повідомляє Телеграм-канал компанії.

Оновлено. 18:57. Через складну ситуацію в енергетиці компанія ДТЕК знову оновила графіки відключень світла на середу, 19 листопада, для Києва, Київщини, Одещини та Дніпропетровщини, відповідно до нових команд "Укренерго", повідомляє Telegram-канал компанії.

Згідно до оновлених графіків, 19 листопада у частини мешканців Одещини стало на 2 години менше зі світлом.

Відео дня

Не оминуло "покращення" зі світлом і столицю. Для частини киян додали 2,5 години без електрики. Побільшало "темних" годин і у мешканців столичної області, але не у всіх.

Не обійшлося без змін графіків і на Дніпропетровщині. Одна з підчерг отримала додаткових півтори години зі світлом 19 листопада. Натомість іншій підчерзі споживачів додали півтори години темряви.

Графіки відключення світла по областям (інформація до 18:57)

Згідно з оновленим графіком, у столиці світло вимикатимуть в усіх чергах. При цьому частина мешканців столиці сидітимуть впродовж дня без світла сумарно протягом дня 11 годин.

Також ДТЕК оновив графік відключень для Київської області. Як і у випадку зі столицею, до кінця поточної доби відключатимуть усі черги споживачів. Одна з підчерг сумарно сидітиме без електрики 9 годин.

Змінився графік відключень і для мешканців Одеси та області. На Одещині почергово відключатимуть усі черги, а частина мешканців регіону сидітимуть без світла понад 10 годин.

Після ворожої атаки ДТЕК оновив графік відключень для Дніпропетровщини. Мешканці регіону отримали найбільш жорсткий графік. Згідно з ним, переважна більшість мешканців Дніпра та області сидітимуть без світла понад 10 годин.

Атака РФ на енергетику та відключення світла

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 19 листопада РФ вчергове масовано атакувала українську енергетику. Через ворожу атаку тимчасово запроваджувалися аварійні відключення світла.

Вже за кілька годин Міненерго повідомило, що аварійні відключення скасовано. Їх було замінено на графіки погодинних відключень.

Вас також можуть зацікавити новини: