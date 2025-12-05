Енергетики продовжують відновлення інфраструктури після обстрілів ворога.

У суботу, 6 грудня, заходи обмеження споживання електроенергії будуть запроваджені в усіх регіонах України протягом всієї доби. Про це повідомляє Укренерго.

Енергетики продовжують ліквідацію наслідків попередніх масованих ракетно-дронових атак російських окупаційних військ на енергооб’єкти.

Погодинні відключення діятимуть обсягом від 0,5 до 2,5 черги протягом всієї доби в суботу.

Відео дня

Промислові споживачі будуть обмежені в потужності електропостачання так само протягом доби.

Енергетики попереджають, що час та обсяг застосування обмежень можуть оперативно змінюватися, тож задля отримання оперативної інформації радять моніторити офіційні сторінки обленерго.

Відключення світла в Україні

Повне відновлення енергосистеми України може зайняти до 8 років вже після завершення бойових дій, повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. До цього моменту він не виключає, що відключення світла в оселях українців можуть бути як влітку, так і взимку, в пікові температури.

Голова правління Укренерго Віталій Зайченко попередив, що найгірший сценарій для України - тотальний блекаут, тобто відсутність світла, води та тепла. Але ймовірність подібного сценарію він вважає незначною, оскільки енергетики готові до будь-якого розвитку подій і часто працюють, за його словами, 24/7.

Вас також можуть зацікавити новини: