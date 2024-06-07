Якщо порівнювати з ударами по енергетиці 2022-23 років, Росія дещо змінила свою тактику.

В Україні тривають відключення світла. Міста, зокрема й Київ, занурюються в темряву на кілька годин. У деяких районах столиці відключають навіть світлофори, а ночами цілі квартали затягнуті чорною пеленою.

Про це пише The Washington Post. Безперервні удари російських безпілотників і ракет по українських електростанціях даються взнаки. Державний розподільник електроенергії "Укренерго" заявив, що остання атака на енергосистему призвела до встановлення лімітів споживання електроенергії по всій країні. Обстріл минулими вихідними став уже шостою подібною атакою РФ з березня.

"Відключення електрики розділили Київ на заможних і незаможних, причому навіть жителі деяких елітних будинків раптово опинилися в останній категорії", – зазначає видання.

Відео дня

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року окупанти піддали бомбардуванню енергетичний сектор України, приділивши особливу увагу електромережам. Унаслідок атак узимку 2022-2023 років система опинилася на межі колапсу, і значна частина країни надовго залишилася без електрики, тепла і води.

РФ змінила тактику ударів

Мережу електропередач досить легко відновити, тому цього разу Кремль змінив свою тактику. Тепер російські війська націлили свої ракети на теплові і гідроелектростанції України, а систему електропередачі атакують безпілотниками.

Українська електромережа значною мірою уникла ударів, завданих російськими військами попередньої зими, почасти завдяки системі ППО, яка перехопила велику кількість ракет і безпілотників. Але тепер російські ракети все частіше знаходять свої цілі.

Українські чиновники кажуть, що їм не вистачає зенітних систем, а у ППО закінчуються боєприпаси – зокрема, через затримки з поставками зброї західними країнами.

Чого чекати далі

Більше половини енергетичних потреб України забезпечується за рахунок атомної енергії, яка може становити близько 70 відсотків електроенергії в тривалі періоди високого споживання взимку.

"Однак теплові та гідроелектростанції забезпечують додаткові електричні потужності, необхідні тому, що їх можна відносно швидко нарощувати для покриття короткострокового зростання споживання. Без цих додаткових потужностей енергосистема стикається з дисбалансом і дефіцитом", – пояснює видання.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, було втрачено понад 9 гігават генерувальних потужностей. Це майже половина енерговиробництва України воєнного часу.

Планові відключення триватимуть із перервами протягом усього літа, оскільки атомні електростанції проходять планове технічне обслуговування, а споживання електроенергії зростає в міру підвищення температури та вмикання українцями кондиціонерів. Україна збільшила імпорт енергії із сусідніх країн, але цього недостатньо, щоб покрити дефіцит.

Протягом цього часу українська влада намагатиметься отримати необхідне обладнання для електростанцій, щоб збільшити виробництво електроенергії. Однак, за її словами, більшу частину цього обладнання доведеться замовляти вже зараз, і воно не встигне прибути до зими.

Ситуація в енергосистемі України

Ситуація в Україні йде до енергетичної катастрофи. Про це сказав директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота. За його словами, відключення світла триватимуть. При чому взимку ситуація буде значно важчою, ніж протягом літнього періоду.

Видання NYT зазначало, що Україна не встигне відновити пошкоджену енергетичну інфраструктуру. Наголошується, що дефіцит електроенергії становить смертельний ризик взимку.

Вас також можуть зацікавити новини: