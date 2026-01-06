В Україні 7 січня заплановані відключення світла: як діятимуть графіки у середу

Причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських атак на енергетичні об’єкти.

У середу, 7 січня, в усіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє Укренерго.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – наголосили в "Укренерго".

У компанії закликали громадян споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

Нещодавно енергетичний експерт Геннадій Рябцев повідомив УНІАН, що очікуване зниження температури повітря на цьому тижні може призвести до збільшення тривалості відключень світла до однієї години.

Також фахівець зазначив, що деякі атомні електростанції, які є головним джерелом електроенергії в нашій країні, сьогодні навіть без обстрілів працюють нестабільно через технічні труднощі. За його словами, з огляду на ці проблеми, виникають питання стосовно якості робіт на енергоблоках під час минулорічної ремонтної кампанії.

